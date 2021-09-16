Степанакерт, , 08:22 — REGNUM Комплексную тренировку по обеспечению безопасности провели российские миротворцы на 27 наблюдательных постах в Нагорном Карабахе. Об этом 16 сентября сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

Нагорный Карабах Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным ведомства, в ходе тренировки личный состав отработал сценарии предотвращения провокационных действий и отражения нападения на наблюдательные посты. В тренировке приняли участие дежурные подразделения на бронетранспортерах БТР-82А, выполнявшие задачу по усилению обороны поста.

Военные медики из числа миротворческого контингента отрабатывали эвакуацию условно раненых военнослужащих и оказание первой помощи в условиях нападения на пост условного противника.

В Минобороны РФ уточнили, что все наблюдательные посты миротворцев в Нагорном Карабахе оборудованы фортификационными сооружениями «Блокпост», защищающими военнослужащих от стрелкового оружия и поражения осколками.

Ранее ИА REGNUM сообщало о доставке в Нагорный Карабах российским миротворцами ёмкостей для воды, необходимых для обеспечения питьевой водой школ и детских садов в отдалённых районах.

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