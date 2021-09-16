Минск, , 08:30 — REGNUM Указ о помиловании 13 осуждённых подписал президент Белоруссии Александр Лукашенко накануне Дня народного единства. Об этом заместитель главы администрации президента Ольга Чуприс заявила в эфире телеканала «Беларусь 1».

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

По её словам, ранее президенту передали список, который он направил в свою администрацию для анализа. Имена помилованных Чуприс не назвала, но отметила, что в основном это люди, совершившие «преступления посредством интернета». Они искренне раскаялись в содеянном.

«Все государственные органы отработали досконально каждое лицо. В итоге решением главы государства помилованы были 13 человек», — сказала замглавы президентской администрации.

Среди помилованных есть те, кто совершил хулиганство и активно участвовал в массовых беспорядках. Большинство в момент преступления были пьяны. Девять человек имеют несовершеннолетних детей.

Помиловали осуждённых по-разному — одни вернутся домой, других отправят в исправительное учреждение открытого типа. Комиссия по помилованию рассматривала не всех людей из списка, так как для такой процедуры необходим ряд условий.

Как сообщало ИА REGNUM, список людей, написавших прошения о помиловании, составил глава учреждения «Круглый стол демократических сил», бывший участник предвыборного штаба политзаключённогоВиктора Бабарико Юрий Воскресенский. В него вошли сто человек, которых «Круглый стол» считает политзаключёнными.

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