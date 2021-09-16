Вашингтон, 16 сентября, 2021, 08:19 — ИА Регнум. Письмо к администрации президента США Джо Байдена, в котором содержится призыв сократить расходы на ядерное вооружение, направил группа сенаторов от американской Демократической партии. Текст письма 16 сентября приводит RT.

United States Department of Defense Американские ядерные бомбы

В послании сенаторов отмечается, что запрос бюджета США на 2022 финансовый год является не отвечающим усилиям по сокращению зависимости страны от этого вида оружия.

При этом в письме напоминается, что Байден в течение многих лет предпринимал усилия по уменьшению риска ядерной войны и снижению роли ядерного оружия в американской политике безопасности. Также конгрессмены заявили о своей озабоченности тем обстоятельством, что в бюджете США на 2022 финансовый год эта тенденция никак не отражена.

«В рамках настоящего бюджета предусмотрено использование $634 млрд в течение десяти лет для восстановления всех средств доставки, вооружений и боеголовок в ядерном арсенале США», — говорится в письме.

Также американские парламентарии утверждают, что проект бюджета страны, либо сохраняет, либо увеличивает расходы на каждую программу ядерного оружия, которая была предложена администрацией бывшего президента США Дональда Трампа.

«Мы просим вас отменить решения администрации Трампа по увеличению расходов на дорогостоящее, ненужное и очень опасное ядерное оружие», — добавляется в письме.

Кроме того, конгрессмены призвали нынешнего американского лидера принять стратегию по отношению к ядерному оружию, которая бы снизила их роль в опросах национальной безопасности США, а также смогла бы ограничить «необязательные расходы» и «заложила бы основу для выполнения… недавних договоренностей с президентом России Владимиром Путиным по установлению дополнительного контроля над вооружениями».

Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что Иран может за два-три месяца нарастить потенциал и произвести достаточное количество материала для изготовления ядерной бомбы.