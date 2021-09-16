Чита, 16 сентября, 2021, 08:16 — ИА Регнум. Читинское троллейбусное управление установило памятник счастливому билету. Как сообщает 16 сентября пресс-служба мэрии города, он был переработан и выкрашен в белый цвет.

Пресс-центр мэрии Читы Памятник счастливому билету в Чите

Постамент, на котором установлен троллейбус ЗИУ-682 в оригинальной заводской окраске, отделан декоративной плиткой. Рядом появилась пешеходная дорожка, декоративные фонари и система подсветки. Д

анный арт-объект был установлен согласно рекомендациям городского совета по культуре. В качестве модели был выбран троллейбус N210, отработавший в составе управления с 1993 по 2020 годы и прошедший по улицам Читы свыше миллиона километров.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Киева недавно заявили, что планируют установить в столице Украины памятник борщу.

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