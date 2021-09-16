Багаевский район, Ростовская область, 16 сентября, 2021, 08:15 — ИА Регнум. В Ростовской области на территории автомобильной заправки загорелась машина. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России.

16.mchs.gov Тушение загоревшегося микроавтобуса

Инцидент произошёл примерно в 20:00 мск 15 сентября в Багаевском районе. На заправке, работающей на автодороге Ольгинская — Волгодонск, загорелся автомобиль. Огнём была пройдена площадь 5 кв. метров. Ликвидировать пожар удалось примерно за десять минут. Пострадавших нет.

На месте происшествия работали две единицы техники и шесть человек.