Чебоксары, 16 сентября, 2021, 08:15 — ИА Регнум. В Чувашии в рамках дела о банкротстве ООО КБ «Мегаполис» завершили инвентаризацию имущества банка-банкрота и обновили данные о порядке и срокам расчётов с кредиторами. Такие сведения приводит государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ), передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Лазебный ИА Красная Весна Банк

По данным АСВ на 8 сентября 2021 года, конкурсному управляющему предъявлены требования 680 заявителей на общую сумму 3 928 774 тыс. рублей.

«Включены в реестр требования 565 кредиторов на общую сумму 3 710 791 тыс. рублей, в том числе требования 319 кредиторов первой очереди на 2 523 928 тыс. рублей и 246 кредиторов третьей очереди на 1 186 863 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

После закрытия реестра (18 августа 2021 года) установлены, в частности, требования девяти кредиторов третьей очереди на сумму 39 439 тыс. рублей.

В АСВ уточняют, что в настоящее время на рассмотрении находятся требования на общую сумму 118 874 тыс. рублей. Отказано в установлении требований на общую сумму 37 547 тыс. рублей.

В корпорации сообщают, что расчёты с кредиторами первой очереди в размере 40,28% от суммы установленных требований будут проводиться с 20 сентября по 20 декабря 2021 года.

Отмечается также, что 7 сентября завершена инвентаризация имущества банка.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июня 2021 года Арбитражный суд Чувашии вынес решение (резолютивная часть) о признании «Мегаполиса» банкротом, открыв конкурсное производство на один год. Судебное заседание по рассмотрению отчёта конкурсного управляющего Банком назначено на 16 мая 2022 года.