Новосибирск, 16 сентября, 2021, 08:15 — ИА Регнум. В Новосибирской области в ходе заседания оперативного штаб была объявлена дата старта по набору волонтёров к молодежному чемпионату мира по хоккею — 2023. Набирать добровольцев начнут с 30 сентября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Правительство Новосибирской области Ледовая арена к МЧМ-2023 в Новосибирске

«Официальный старт набору волонтеров даст губернатор Новосибирской области Андрей Травников. В рамках этого мероприятия состоится открытие нового городского арт-объекта, символизирующего старт заявочной кампании волонтеров МЧМ — 2023», — уточнили в правительстве региона.

По словам генерального директора Исполнительной дирекции МЧМ-2023 Владимира Тукмачева, уже сейчас в дирекцию поступает большое количество обращений с вопросами о том, когда и как можно подать заявку.

Всего планируется задействовать 600 добровольцев, волонтерская программа предусматривает 21 функциональное направление работы.