Оренбург, 16 сентября, 2021, 08:12 — ИА Регнум. В Оренбурге адвокат, обвиняемый в покушении на особо крупное мошенничество, отправлен под домашний арест, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Дзержинского районного суда.

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«Учитывая то, что потерпевший выразил опасение по поводу возможного давления со стороны адвоката в будущем, принимая во внимание тяжесть предъявленного обвинения, сведения о личности обвиняемого, обладающего заграничным паспортом, и другие фактические обстоятельства, суд применил к адвокату одну из строгих мер пресечения в виде домашнего ареста, заключающегося в полной изоляции от общества по месту жительства на срок, необходимый для проведения предварительного следствия по уголовному делу, в целях предотвращения попыток скрыться, воспрепятствовать установлению истины либо продолжить заниматься возможной преступной деятельностью», — пояснили в судебной инстанции.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 13 сентября адвоката задержали с поличным при получении крупной суммы денег. Оперативные действия осуществляли следователи и сотрудники УФСБ. По версии СУ СКР по Оренбуржью, адвокат убедил клиента передать ему 15 млн рублей за решение вопроса по возвращению ранее изъятого оборудования для майнинга криптовалю.