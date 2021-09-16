Астрахань, 16 сентября, 2021, 08:20 — ИА Регнум. Арбитражный суд Астраханской области 4 октября 2021 года планирует начать рассмотрение претензий ФГУП «Росморпорт» к АО «Морской торговый порт Оля». От последнего требуют освободить причальное гидротехническое сооружение, а суд просят наложить запрет на его дальнейшее использование ответчиком, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Макет на стенде «Росморпорт»

Иск был подан в конце августа 2021 года. Дело рассматривает судья Серикова. В иске речь идёт «об обязании в течение пяти рабочих дней с момента вступления решения суда в законную силу освободить причальное гидротехническое сооружение №5 «А». Объект расположен по улице Чкалова, 27 в селе Оля. Также истец просит запретить «незаконное использование причального гидротехнического сооружения». В требованиях также прописана судебная неустойка в случае неисполнения решения суда в течение пяти рабочих дней с момента его вступления в законную силу — 31 864 рубля 80 копеек за каждые сутки просрочки до момента его фактического исполнения.

Помимо этого, ФГУП в конце августа 2021 года обратилось к тому же акционерному обществу с финансовым иском. Росморпорт потребовал взыскать с ответчика 401 781,78 рубля, которые заявлены как неосновательное обогащение. Дело рассмотрят в порядке упрощённого производства.