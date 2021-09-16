Якутск, 16 сентября, 2021, 08:14 — ИА Регнум. В Якутии коронавирусом стали серьёзно болеть дети. Об этом заявил на пресс-конференции глава республики Айсен Николаев, сообщает 16 сентября корреспондент ИА REGNUM.

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Эту ситуацию глава Якутии назвал опасной потому, что неизвестно, как отразится перенесённый COVID-19 на здоровье детей через несколько лет.

«Последствия для организма этих детей лет через 10−20−30 могут стать фатальными. Эта болезнь с нами останется надолго, судя по всему. Она будет ещё мутировать. Дети начали болеть, и болеть тяжело. И понятно, что последствия на организм потом скажутся. Это вопрос жизни и смерти», — подчеркнул глава Якутии.

Он признался, что, когда весной слышал, как поднималась проблема восстановления детей после COVID-19 не относился к этому серьёзно, а теперь понял, почему беспокоились политики других государств, в которые новый штамм коронавируса пришёл раньше.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии COVID-19 добрался до отдалённых территорий республики, где сложно оказывать медицинскую помощь.