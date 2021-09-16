Уссурийск, Приморский край, 16 сентября, 2021, 08:13 — ИА Регнум. В микрорайоне Радужный в Уссурийске 16 сентября по нацпроекту «Демография» открыли детский сад №1, в который будут ходить 220 ребят разного возраста, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья.

Yarregion.ru Детский сад

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На строительство детского сада ушло менее двух лет. Здесь сделали современную детскую площадку, в здании есть лифт для маломобильных граждан.

«Сегодня большой праздник для жителей микрорайона. Программа строительства детских садов, арендного жилья позволяет обустраивать наши города и поселки. Это хороший пример совместной работы инвесторов и государства, результатом которой является комфортное жилье, детское образование, возможность увеличения семьи», — сказал на открытии губернатор Олег Кожемяко.

Как сообщало ИА REGNUM, детский сад «Тюльпанчик» торжественно открыли 14 сентября на территории Старого аэропорта в Советском районе Брянска.