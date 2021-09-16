Москва, 16 сентября, 2021, 08:10 — ИА Регнум. Торги на Мосбирже 15 сентября открылись снижением по рублевым парам. Поддержку рублю оказали рост цен на нефть, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Цены на нефть росли на фоне все еще не восстановившейся работы нефтяных объектов в Мексиканском заливе, а также сокращение запасов нефти в стране.

Баррель нефти марки Brent подорожал на 2,09%, до $75,41. Слабость доллара и успешные аукционы Минфина РФ тоже стимулировали трейдеров покупать нацвалюту.

Завершились торги по рублевым парам снижением. Пара доллар/рубль упала на 0,86%, до 72,27 руб., евро/рубль — на 0,85%, до 85,37 руб., фунт/рубль — на 0,61%, до 100,08 руб.

Сегодня, 15 сентября, на торгах в Азии нефть продолжает дорожать. Brent стоит $75,60 за баррель. Курс доллара приподнялся до 72,36 руб. Индекс доллара показывает смешанную динамику в последние три дня.

Это происходит потому, что участники рынка продолжают анализировать августовские данные по инфляции и промпроизводству в США, которые ослабили краткосрочные ожидания относительно сокращения покупок активов Федеральной резервной системой.

В целом внешний фон для рубля позитивный. Российская валюта может укрепляться до отметки 71,90 за доллар.

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