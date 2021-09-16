Украина, 17 января, 2015, 16:14 — ИА Регнум. Мэр города Равы-Русской Львовской области Ирина Верещук сообщила, что из-за непродуманного госбюджета Украины регионы не могут принять местные бюджеты, поскольку большую часть доходов центр изъял. Об этом Верещук заявила украинской газете «Вести».

По ее оценке, сегодня принять местные бюджеты практически невозможно, поскольку у регионов центр забрал налог с физлиц, а это 75% местного бюджета.

«Кто дает право государству залазить в местные бюджеты? В наш карман? Налог с доходов, вы знаете, это всё врачи, учителя, все, кто работают на территории. Фактически на сегодня ноль налога остается в местном бюджете», — посетовала она, добавив, что у местных советов забрали полномочия по обеспечению жизнедеятельности дошкольных учебных заведений и учреждений культуры.

Градоначальница взволнована: «Если это называют децентрализацией, то я не знаю. Я называю это суперцентрализацией. Сделали еще хуже».

«Лучше бы мы жили по одной двенадцатой, что тоже было и не раз, и мы бы сегодня понимали, что теряем и что получим, когда будет принят сбалансированный, правильный и грамотный бюджет», — отметила мэр.