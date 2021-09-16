Москва, 16 сентября, 2021, 08:17 — ИА Регнум. Более 60% жителей России, которые планировали приобрести автомобиль в 2021 году, отложили покупку из-за роста цен. Об этом 16 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на исследование РГС Банка, входящего в группу банка «Открытие».

Дарья Драй ИА REGNUM Автомобили

"Большинство опрошенных (61%) назвали рост цен главным фактором, повлиявшим на их планы по срокам покупки автомобиля», — говорится в исследовании.

При этом 34% опрошенных ждут более выгодных сезонных предложений на покупку авто. Ещё 27% респондентов планируют приобрести машину в ближайшее время из-за опасений, связанных с дальнейшим ростом цен на авторынке.

Опрос показал, что большая часть жителей России, принимавших участие в исследовании, планируют покупку автомобиля где-то через год. В ближайшие полгода хотят приобрести машину 16% опрошенных, 14% — в течение семи-девяти месяцев. И только 7% респондентов хотят купить автомобиль до конца 2021 года.

В исследовании приняли участие 1700 жителей различных городов России с населением свыше 500 тысяч человек. Опрос был проведен в сентябре текущего года.

Напомним, согласно прогнозам Российской ассоциации автомобильных дилеров (РОАД), с начала осени до конца текущего года цены на автомобили в России вырастут не менее чем на 5%.

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