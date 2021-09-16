Санкт-Петербург, 16 сентября, 2021, 08:16 — ИА Регнум. С начала периодического протапливания в Петербурге, которое стартовало 13 сентября, к теплу подключены почти все социальные учреждения и 70% жилых многоквартирных домов, сообщили в Смольном. Районным администрациям дано указание к 17 сентября подключить к теплу 100% жилых домов.

Дарья Драй ИА REGNUM ТЭЦ компании ТГК-1 в Петербурге

По данным на 15 сентября, тепло подано в 98% детских садов, 96% школ и 98% медицинских учреждений, на оставшихся объектах идут наладочные работы, которые губернатор Петербурга Александр Беглов поручил ускорить.

Также к теплу подключено 70% федеральных социальных учреждений, таких как вузы, ведомственные общежития, а также объекты Минобороны и других федеральных ведомств.

Всего в отопительном сезоне 2021/2022 тепло в Петербурге будут получать 29 465 зданий, в том числе 23 808 многоквартирных домов и общежитий, 1173 детских учреждений, 896 лечебных учреждений, 880 школ, 493 здания учебных заведений (ВУЗ, колледж и т.д.), 2215 прочих общественных зданий.