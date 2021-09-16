Москва, 16 сентября, 2021, 08:07 — ИА Регнум. Войска Западного военного округа (ЗВО), Воздушно-десантных войск (ВДВ) и авиация ВКС России, принимавшие участие в совместных стратегических учениях «Запад-2021» на территории Белоруссии, приступили к возвращению в пункты постоянной дислокации. Об этом 16 сентября сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Василий Иванов ИА REGNUM Войска возвращаются после учений «Запад-2021»

В настоящее время подразделения и соединения ВДВ и гвардейской танковой армии, завершившие мероприятия на полигонах «Брестский» и «Обуз-Лесновский», совершают марши на железнодорожные станции и аэродромы, где часть из них уже погрузилась в эшелоны и в самолёты военно-транспортной авиации.

пресс-служба Минобороны РФ «Первые воинские эшелоны уже находятся в движении. В ходе дальнейшего перемещения военнослужащие и подразделения совершат марши комбинированным способом, преодолев при этом расстояние от 800 до 1200 км».

В движении подразделения отработают вопросы борьбы с диверсионно-разведывательными группами условного противника и ведения противовоздушной обороны.

К перебазированию с оперативных аэродромов в пункты постоянной дислокации также приступили экипажи самолётов Ил-76, Ту-22М3, Су-35С, Су-30СМ, Су-34, а также вертолетов Ка-52, Ми-28Н, Ми-35, Ми-24, Ми-8 военно-транспортной, дальней, оперативно-тактической и армейской авиации ВКС и ЗВО, участвовавшей в учениях «Запад-2021».

Как сообщало ИА REGNUM, на полигоне Мулино в Нижегородской области состоялась официальная церемония закрытия совместных стратегических учений Вооруженных сил России и Белоруссии «Запад-2021».