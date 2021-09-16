Вашингтон, 16 сентября, 2021, 08:05 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,4 произошло около побережья островов Южной Георгии (Южные Сандвичевы Острова) в Атлантическом океане. Об этом 16 сентября сообщает Геологическая служба США (USGS).

Zeml.info Землетрясение

Уточняется, что эпицентр подземных толчков располагался на расстоянии 1935 км от города Тольуин (Аргентина). Очаг землетрясения располагался на глубине 12 км.

При этом данных об угрозе цунами не поступало, на островах Южной Георгии нет постоянного населения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на юго-западе Китая зафиксировано землетрясение магнитудой 6,0.