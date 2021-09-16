Барнаул, 16 сентября, 2021, 08:02 — ИА Регнум. Ввиду значительного повышения экспортных цен на пшеницу российские производители макарон опасаются вероятного дефицита сырья для отечественных перерабатывающих компаний. Ситуация может привести к повышению стоимости макаронной продукции на полках магазинов. Как пишет «Толк», в связи с этим Алтайский союз предпринимателей вместе с региональными производителями макаронных изделий Granmulino и «Макфа», а также зернопереработчиками страны подписали обращение к премьер-министру Михаилу Мишустину.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Пшеница

По их словам, с начала сезона рост цен на сырье — твердую пшеницу — доходит до 80%, и он продолжается. В обращении к Мишустину мукомолы просят предпринять оперативные меры по защите внутреннего рынка.

Обращение также подписали такие крупные производители макарон, как «Шебекинские», «Экстра М», Barilla, Baisad, «Самарские мельницы», «Петровские Нивы».

Как сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае на 1 июня 2021 года в хозяйствах всех категорий яровые культуры были посеяны на площади 4212,8 тыс. гектаров (без площади пересева по погибшим озимым культурам и многолетним травам), что на 1% ниже уровня 2020 года.

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