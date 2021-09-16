Казань, 16 сентября, 2021, 08:02 — ИА Регнум. В Татарии зарегистрировали три новых случая смерти от коронавирусной инфекции. С начала пандемии в республике от COVID-19 скончались по состоянию на 16 сентября 712 человек, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Очередными жертвами заболевания стали женщины в возрасте от 72 до 85 лет. Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии всего от коронавируса привили 1 млн 46 тыс. 391 человека.

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