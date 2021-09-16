Калуга, 16 сентября, 2021, 09:57 — ИА Регнум. В Калуге строительная готовность нового госпиталя для пациентов с COVID-19 составляет 95%. В настоящее время идет благоустройство территории, устройство витражей, завершаются отделочные работы. Закончить строительство планируется до конца сентября 2021 года. Об этом 16 сентября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве здравоохранения Калужской области.

Admoblkaluga.ru Госпиталь в Калуге для ковидных больных сможет принять до 450 пациентов

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Госпиталь сможет принять до 450 пациентов. В нём находятся лечебные и реанимационные отделения с санитарными пропускниками, операционный блок, чистая зона для временного нахождения медицинского персонала. На окружающей территории распложены кислородная станция, зоны санитарной обработки транспорта и контрольно-пропускные пункты. Для оснащения нового инфекционного госпиталя из областного бюджета выделено почти 145 млн рублей. Закупаются рентгены, аппараты ИВЛ, дефибриллятор, эндоскопическое оборудование для гастроскопии, эндоскопическое оборудование для бронхоскопии, аппараты УЗИ, аппараты ЭКГ и другая медтехника.

Поставлены фармацевтические холодильные шкафы, функциональные кровати, кресла-коляски для перевозки пациентов, дозаторы, часть медицинской и офисной мебели. В стадии решения находится вопрос обеспечения кадрами. Предусмотрено увеличение штата больницы на 377 ставок, из которых 97 ставок врачей, 102 ставки среднего медицинского персонала, 85 ставок младшего медицинского персонала, 94 ставки общебольничного немедицинского персонала.

«Ситуация с коронавирусом стабильная, но люди продолжают болеть. Сейчас в стационарах региона проходят лечение более 880 пациентов с COVID-19 и пневмониями. Уже в ближайшее время необходимо начать работу и принимать первых пациентов. Это разгрузит те наши лечебные учреждения, которые сейчас занимаются непрофильной деятельностью. Их надо вернуть в обычный режим работы, чтобы они возобновили работу по своему основному профилю, а здесь принимать ковидных больных», — отметил губернатор Калужской области Владислав Шапша.