Улан-Удэ, , 07:55 — REGNUM Глава Бурятии Алексей Цыденов показал, как он работает в условиях карантина из-за заражения коронавирусом. В комнате, по его словам, развёрнута целая студия для участия в мероприятиях по видеосвязи, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Глава Бурятии Алексей Цыденов Egov-buryatia.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: будь готов к самоизоляции — все новости»

«Работа в клетке! Важнейшее для республики и страны мероприятие — выборы! А я заперт. Надеюсь срок изоляции заканчивается», — прокомментировал он.

Своё самочувствие глава оценивает, как нормальное.

«Единственное, что тесты положительные. Но сегодня сдал очередной тест, надеюсь, меня из этой клетки сегодня выпустят», — добавил Цыденов.

Как сообщало ИА REGNUM, руководитель региона отправился на самоизоляцию 8 сентября после выявления коронавируса. При этом ни высокой температуры, ни потери обоняния и вкуса или других симптомов COVID-19 у него не было.

Читайте ранее в этом сюжете: «Сюрприз» — глава Бурятии заболел ковидом, несмотря на прививку