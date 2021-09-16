Москва, 17 октября, 2014, 13:50 — ИА Регнум. В России стартовали продажи нового Peugeot 308. Автомобиль предлагают с двумя бензиновыми двигателями: 1,6-литровый мотор мощностью 115 л.с. работает с 5-ступенчатой «механикой», 150-сильная версия агрегата состыкована с 6-диапазонной АКПП. Стоимость машины начинается от 799 тыс. рублей.

В базовое оснащение входят две подушки безопасности, аудиосистема, светодиодные ходовые огни, кондиционер, электрические стеклоподъемники, металлическая защита картера, антиблокировочная система тормозов с усилителем торможения, система курсовой устойчивости и антипробуксовочная система.