Кемерово, 16 сентября, 2021, 07:56 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 16 сентября, медицинскую помощь получают всего 1427 пациентов с диагнозом COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

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«В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашнем карантине находится 10 919 человек», — говорится в оперативном сообщении.

Всего в регионе выявлено 54 583 случая заражения коронавирусом, 51 937 человек выздоровели, 1219 пациентов скончались.