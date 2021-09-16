Биробиджан, 16 сентября, 2021, 08:09 — ИА Регнум. В Еврейской автономии до сих пор не отлажена система вывоза отходов. Жители региона сообщают, что счета за утилизацию мусора им присылают стабильно, но часто бывает, что контейнеров для отходов просто нет, пишет 16 сентября EAOMedia.

Петр Данилов ИА Красная Весна Мусор

Читайте также: ЕАО до конца года не успевает перейти на новую схему обращения с отходами

На то, что мусорная реформа в ЕАО не заработала, жаловались жители города Облучье, сёл Птичник, Казанка, Дубовое, Башмак, Валдгейм, посёлков Хинганск, Смидович и Биракан. Проблемы с вывозом мусора возникли в девяти населённых пунктах.

«Посмотрите в Облучье в верхней части города какие помойки в 15 метрах от дома, мухи, собаки растаскивают мусор, невыносимо на это смотреть, зато квитанции шлют, позор», — отметила пользователь Instagram prytkova749.

Представители власти отвечают на сообщения людей и обещают устранить все проблемы.

Как сообщало ИА REGNUM, Еврейская АО с трудом переходила на новую схему обращения с твёрдыми бытовыми отходами. Мусорная реформа сопровождалась скандалами, люди жаловались на высокие цены за вывоз ТБО.