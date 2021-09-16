Чебоксары, 16 сентября, 2021, 07:50 — ИА Регнум. В Канашском районе местный житель признан виновным в убийстве и расчленении тела односельчанки. Он получил девять лет, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Чувашии.

Chuvashia.sledcom.ru Место преступления

Перед судом предстал 65-летний житель одной из деревень Канашского района, жертвой стала 59-летняя односельчанка. Следствие установило, что убийство было совершено 11 декабря 2020 года, когда женщина находилась в гостях у мужчины, и они распивали спиртные напитки.

По данным следствия, во время застолья они поссорились, и злоумышленник ударил гостью обухом топора. Односельчанка умерла на месте происшествия от открытой черепно-мозговой травмы.

«Осуждённый оттащил тело за огород, где расчленил, упаковал в мешки и, сделав прорубь, скинул в реку», — говорится в сообщении.

Тело нашли на берегу реки в ходе поисков без вести пропавшей женщины.

Фигурант уголовного дела арестован. Суд признал его виновным в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ), назначив девять лет колонии особого режима. Решение суда не вступило в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чебоксарах признана невменяемой и направлена на принудительное лечение горожанка, переломавшая мужу рёбра. Мужчина скончался от полученных травм.

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