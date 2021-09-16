Пермь, 16 сентября, 2021, 07:49 — ИА Регнум. В Перми суд вынес приговор в отношении бывшего заместителя начальника службы пожаротушения — начальника дежурной смены службы пожаротушения федеральной противопожарной службы ФГКУ «7 отряд ФПС по Пермскому краю». Мужчина признан виновным в совершении пособничества в крупном мошенничестве, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Приговор суда

По данным следствия, в 2015—2017 годы пермяк оказывал содействие хищению бюджетных средств ГУ МЧС России по Прикамью. Ущерб составил более 790 тыс. рублей. В частности, в пожарную часть был фиктивно трудоустроен работник.

Суд назначил экс-замначальнику пожарной службы два года лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

СМИ сообщают, что речь идет сыне экс-министра территориальной безопасности региона, который также является фигурантом уголовного дела о мошенничестве.