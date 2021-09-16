Кемерово, 16 сентября, 2021, 07:48 — ИА Регнум. В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 16 сентября, за прошедшие сутки выявлено 170 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 167 случаев.

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«Кемерово — 35, Новокузнецк — 33, Междуреченск — 17, Белово — десять, Мыски — десять, — Анжеро-Судженск — девять, Калтан — девять, Киселевск — девять, Осинники — девять, Ленинск-Кузнецкий — пять, Прокопьевск — четыре, Новокузнецкий МР — четыре, Юрга — три, Беловский МО — три, Гурьевский МО — два, Юргинский МО — два, Кемеровский МО — один, Ленинск-Кузнецкий МО — один, Прокопьевский МО — один, Таштагольский МР — один, Тяжинский МО — один, Яшкинский МО — один», — сообщает оперативный штаб региона.

За это же время 171 пациент выздоровел, четверо скончались.