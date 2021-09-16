Якутск, 16 сентября, 2021, 07:57 — ИА Регнум. В Якутии COVID-19 добрался до отдалённых территорий республики, где сложно оказывать медицинскую помощь. Об этом рассказал глава Якутии Айсен Николаев на пресс-конференции, сообщает 16 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«По ковиду ситуация у нас была совсем неплохая, сейчас она стала хуже притом, что по базовым показателям — например, по смертности, мы одни из последних в стране. При этом количество больных у нас всё равно значительно. Сейчас болезнь у нас ушла в районы, и, более того, она уходит в наши поселения. Там, где мало вакцинированных, результаты, конечно, хуже всего. Если в деревне всего 20% вакцинированных, то когда один человек заболевает — за ним заболевают сразу десятки людей. И эвакуировать оттуда всегда сложнее, там у нас как раз тяжёлые случаи часто бывают», — сказал Айсен Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, с 6 сентября в Якутии ежедневно увеличивается количество новых заболевших COVID-19. Сегодня эта цифра снова побила рекорд — за сутки заразились ещё 174 якутянина (днём ранее — 169).