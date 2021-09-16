Москва, , 07:42 — REGNUM Взаимодействие законодательной и исполнительной власти в России в будущем будет определять очень многие процессы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе видеообращения, размещенного 16 сентября на сайте Кремля.

Госдума Коллаж Ивана Шилова

Такую оценку работе ветвей власти он дал в преддверии выборов в Госдуму.

«Скажу прямо, от конструктивного, рабочего взаимодействия законодательной и исполнительной власти в дальнейшем будет зависеть очень многое», — считает глава государства.

Российский лидер отметил, что внесенные в Конституцию России поправки наделили Госдуму крайне значимыми полномочиями, включая утверждение кандидатур премьер-министра, а также его заместителей и министров правительства РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября Владимир Путин заявил, что выражение воли народа является высшим смыслом выборов в России. Он также призвал граждане РФ подойти к выборам в Госдуму «ответственно и взвешено», не пренебрегая их «патриотической позицией».

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