Иркутск, 16 сентября, 2021, 07:41 — ИА Регнум. По данным оперативного штаба на 16 сентября 2021 года, число умерших пациентов в Приангарье достигло 4763 человек, причём 15 из них добавили в сводку за минувшие сутки.

Zdrav.tomsk.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: будь готов к самоизоляции — все новости»

Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 104 206 человек (+378 за сутки). Госпитализированы 1697 (-61 за сутки).

Выздоровели 93 172 пациента (+570 за сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, ещё 428 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19.

Читайте также: В Приангарье жертвами COVID-19 стали ещё 12 человек