Сорочинск, Оренбургская область, 16 сентября, 2021, 07:37 — ИА Регнум. В Сорочинске Оренбургской области 15 произошло ЧП. Информресурсы сообщают о похищении 16-летней девушки. Якобы после уроков она села в автомобиль, за рулем которого находился молодой человек, и уехала в неизвестном направлении.

Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1966. СССР Похищение невесты

Правоохранители оперативно установили личность водителя. Вскоре появилась информация о том, что молодые люди пересекли границу с Татарией.

Как сообщает 16 сентября СУ СКР по Оренбургской области, местонахождение школьницы установили, и в настоящее время она передана родителям. Девушка призналась, что добровольно проследовала со своим знакомым в город Альметьевск.

«Вместе с тем, следователям предстоит дать процессуальную оценку действиям указанного лица с учетом требований действующего законодательства», — отметил официальный представитель ведомства.

Ранее пользователи соцсетей предполагали, что имел место ритуал похищения невесты.