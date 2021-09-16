Улан-Удэ, 16 сентября, 2021, 07:34 — ИА Регнум. В Бурятии за сутки зарегистрировано два новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Таким образом, всего жертвами COVID-19 за время пандемии стали 1809 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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В ковидных стационарах республики в настоящее время лечится 331 пациент, у 286 из которых состояние осложнилось внебольничной пневмонией. В реанимации находятся 42 тяжёлых больных.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 432 койки: занято — 331, свободно — 101 койка. Занятость коечного фонда составляет 76,6%», — отметили в оперштабе.

На амбулаторном лечении по состоянию на 16 сентября остаются ещё 966 носителей коронавируса.