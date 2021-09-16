Иркутск, 16 сентября, 2021, 07:33 — ИА Регнум. В Иркутской области кинологи ОМОН Росгвардии со служебными собаками проверили участки для голосования. Об этом 16 сентября сообщает пресс-служба ведомства.

Пресс-служба Росгвардии Кинолог с собакой в Иркутске

Отмечается также, что все помещения избирательных участков, где хранятся бюллетени для голосования, взяты сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии и полиции под круглосуточную охрану.

Как сообщало ИА REGNUM, на 19 сентября в Иркутской области назначены 92 кампании: выборы депутатов Госдумы, довыборы в Заксобрание (округа №2 и 3) и 90 муниципальных кампаний. Их организацией и проведением занимаются областная и 45 территориальных комиссий, 1 919 участковых комиссий.

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