Ульяновск, 16 сентября, 2021, 07:31 — ИА Регнум. В Ульяновской области третьи сутки подряд выявляется одинаковое количество носителей коронавируса. Это следует из данных управления Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По оперативным данным, за 15 сентября в регионе официально подтверждено 287 случаев заражения SARS-CoV-2 — столько же носителей коронавируса выявлялось предыдущие двое суток.

Всего в регионе сделано 1 177 527 лабораторных исследований на наличие инфекции. В настоящее время под наблюдением находится 14 226 человек.

Отметим, что 18 сентября в регионе состоится акция по сдаче донорской крови. Врачи напоминают, что если донор переболел COVID-19 в лёгкой форме или сделал прививку, то сдавать кровь он может через месяц.