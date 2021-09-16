Токио, , 07:29 — REGNUM Баллистические ракеты, запущенные Северной Кореей 15 сентября, схожи с теми, что испытывались в КНДР в 2019 году, заявил генсек правительства Японии Кацунобу Като в ходе пресс-конференции.

«Запущенные вчера ракеты по своему внешнему виду схожи с баллистическими ракетами малой дальности с твердотопливным двигателем, запуск которых был осуществлен властями КНДР в мае 2019 года», — заявил он.

Като добавил, что японские эксперты продолжают изучать новое вооружение КНДР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Северная Корея объявила об успешных испытаниях мобильного железнодорожного ракетного комплекса. В КДНР указали, что ракетам удалось успешно поразить цели на расстоянии 800 километров.

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