Чита, 16 сентября, 2021, 07:27 — ИА Регнум. За последние годы Забайкальский край получил большое количество субсидий и целевых средств из федерального центра, в том числе на поддержку некоммерческих организаций. Только в 2021 году сумма, направленная на поддержку НКО Забайкалья, составила 96,1 миллиона рублей. Об этом 16 сентября сообщает пресс-служба правительства региона.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Забайкалье

Подводя некоторые итоги вхождения Забайкалья в состав Дальневосточного федерального округа, руководитель клуба военно-исторической реконструкции «Забайкальский фронт» Андрей Черепанов, в частности отметил заслуги губернатора Забайкалья Александра Осипова:

«За время своей работы Александр Михайлович привлёк в край большое количество субсидий и целевых средств из федерального центра. Он приложил много усилий для развития сектора НКО. Мне импонирует, что Осипов последователен и настойчив в работе с Москвой, с полпредом президента по ДФО Юрием Трутневым, и открыт к диалогу с каждым забайкальцем».

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2018 г. Забайкальский край вошёл в состав Дальневосточного федерального округа. С этого времени на жителей данного региона стали распространять все льготы и преференции, доступные дальневосточникам. За это время бюджет края увеличился вдвое: с 50 миллиардов до 100 миллиардов рублей. Собственные доходы выросли на 2,1 миллиарда рублей.

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