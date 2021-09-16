Уфа, 16 сентября, 2021, 07:42 — ИА Регнум. Более 170 тысяч домовладений подлежит догазификации в Башкирии. Об этом 15 сентября сообщил глава региона Радий Хабиров на заседании федерального штаба по обсуждению хода реализации программы социальной догазификации.

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Сообщается, что всего в Башкирии 4523 населённых пункта. При этом согласно данным на 1 мая 2021 года в 2930 населенных пунктах проведены газораспределительные сети.«Всего подлежит догазификации 176 744 домовладения. Из них на расстоянии от границ земельного участка до газораспределительной сети, к которой планируется подключение: до 200 метров — 98 792, более 200 метров — 77 952», — приводит пресс-служба республиканского правительства слова Хабирова. Отмечается, что на социальную газификацию в республике необходимо направить 22 млрд рублей.

«Решать этот вопрос будем за счёт спецнадбавки. На 10 сентября 2021 года заключено более 4,8 тысячи договоров на технологическое присоединение к сетям. Все они находятся на исполнении. В соответствии с планом по 61 673 домовладениям догазификацию завершим в этом году, по 115 071 домовладению — в 2022 году», — сообщил глава региона. Отмечается, что в настоящее время уровень газификации региона составляет 83,6%.

«Полная догазификация позволит повысить этот уровень на 10 процентов», — пояснил Хабиров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии был создан штаб по газификации.