Якутск, 16 сентября, 2021, 07:37 — ИА Регнум. В Якутии пока не преодолели до конца волну недоверия к вакцине от COVID-19, что сказывается на уровне заболеваемости коронавирусом жителей республики. Об этом заявил глава республики Айсен Николаев на пресс-конференции, сообщает корреспондент ИА REGNUM 16 сентября.

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«Это вообще трагедия. Мы никак не можем эту волну недоверия к вакцине пока преодолеть до конца в некоторых районах. И там, где низкий уровень вакцинации — у нас больше всего проблем», — подчеркнул глава региона.

Он призвал якутян вакцинироваться и подчеркнул, что на данный момент привито 75% взрослого населения региона, и это один из лучших показателей в стране. Тем не менее, есть территории, где процент привитых низкий, и там высок уровень заболеваемости.

Как сообщало ИА REGNUM, число новых заболевших COVID-19 снова побило рекорд в Якутии. За сутки заразились ещё 174 якутянина (днём ранее — 169).