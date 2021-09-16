Пермь, 16 сентября, 2021, 07:24 — ИА Регнум. В Перми планирую на условиях концессии построить многофункциональный спорткомплекс «Энергия». Объект должен появится на месте одноимённого стадиона, сообщают СМИ.

Babushkinsky.mos.ru Бокс

В планах краевого правительства заключение концессионного соглашения о финансировании, строительстве и эксплуатации спортивного комплекса. В качестве капитального гранта из бюджета намерены выделить 1,1 млрд рублей. Однако во время торгов сумма может быть уменьшена. Объем инвестиций составит 1,6 млрд рублей

Планируется, что объект введут в строй в 2023 году. Концессионер должен снести существующие на стадионе постройки и возвести трехэтажное здание. В нем спортсмены и сторонники здорового образа жизни смогут заниматься плаванием, баскетболом, гандболом, волейболом, мини-футболом, боксом, единоборствами. Как внутри объекта, так и на свежем воздухе предусмотрены тренажеры. Рядом со зданием оборудуют теннисные корты, стадион для футбола с беговыми дорожками и трибунами.