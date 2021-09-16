Петропавловск-Камчатский, 16 сентября, 2021, 07:23 — ИА Регнум. На Камчатке ведётся строительство соколиного центра, который позволит не только воссоздать популяцию кречетов в крае, но и должен стать точкой притяжения в регион туристов, а также поможет наладить поставку птиц в арабские страны, об этом при посещении объекта 16 сентября заявил губернатор Камчатки Владимир Солодов.

Кречет

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«Необходимо наладить реализацию тренировочного процесса во взаимодействии с потенциальными партнерами из стран арабского мира, а в дальнейшем и поставки этих ценных птиц, воспроизведённых искусственно. В арабском мире ценность белого кречета уникальна, соревнования с участием кречетов являются одним из самых зрелищных и увлекательных видов спорта в арабских странах. Те, кто занимается кречетами, знают, что одними из лучших соколов считаются птицы, выращенные на Камчатке. Поэтому уверен, что наш центр станет знаковым в мировом масштабе по развитию популяции белых кречетов и по формированию культуры ответственного отношения к этим уникальным птицам», — сказал Солодов.

В настоящее время практически завершено строительство первой очереди центра. Возведено основное здание, башня для полетов, вольеры для молодняка. Началось строительство гостевых домов.

Ожидается, что в соколиный центр на Камчатку будут приезжать туристы, которые занимаются изучением кречетов.

Проект позволит создать 55 новых рабочих мест непосредственно в самом центре.

«Объект реализуется полностью за счёт средств частных инвесторов. Кроме того, поддержка осуществляется по линии министерства по развитию Дальнего Востока на развитие инфраструктуры (технологическое присоединение к электросетям и создание автодороги). Благодаря такой слаженной работе в рекордные сроки нам удалось создать этот объект, в следующем году он уже начнёт свою работу в полном масштабе и примет первое поголовье», — подчеркнул губернатор Камчатки.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке в отношении двух местных жителей 1975 и 1991 годов рождения возбуждено уголовное дело за незаконную добычу птиц, занесённых в Красную книгу.