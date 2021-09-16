Чита, 16 сентября, 2021, 07:20 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 16 сентября 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 66 598, причём 168 из них обнаружили только за минувшие сутки.

MrArifnajafov Реанимация

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Вместе с тем 58 312 пациента (+170 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения.

Общее число жертв COVID-19 составляет уже 1354 человека (+4 за сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 105 находятся в тяжёлом состоянии (+20 за сутки), 32 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (+2 сутки).

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