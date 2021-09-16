Пенза, 16 сентября, 2021, 07:29 — ИА Регнум. В Пензенской области заболеваемость ОРВИ превышает уровень эпидпорога на 69,1%. К такому выводу пришли в региональном управлении Роспотребнадзора после выявления за неделю (6−12 сентября) 2918 новых случаев ОРВИ.

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Динамика заболеваемости к предыдущей неделе составила +19,8%. Всего по Пензенской области переболело ОРВИ (острыми респираторными вирусными инфекциями) 0,31% совокупного населения и 0,25% — дети до 14 лет.

Среди жителей старше 15 лет пороговый уровень заболеваемости превышен на 133,3% (на предыдущей неделе — +224%).

В Пензе в течение отчетного периода суммарная заболеваемость респираторными вирусными инфекциями составила 1693 случая, что выше уровня эпидпорога на 78,7%. Среди детей, проживающих в областном центре, заболеваемость ОРВИ ниже контрольного уровня, по взрослому населению — превышение на 114,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области в период с 6 по 12 сентября заболели ОРВИ 33 114 жителей региона.

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