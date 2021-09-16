Москва, 16 сентября, 2021, 07:18 — ИА Регнум. Ситуация с коронавирусом в России является одной из главных угроз для российской валюты в предстоящие осенние месяцы, заявила 16 сентября аналитик ГК «ФИНАМ» Анна Зайцева.

Иван Шилов ИА REGNUM Курс рубля

Об этом она рассказала агентству «Прайм». Кроме того, как отметила эксперт, рублю угрожает деятельность Федеральной резервной системы США (ФРС), которая может начать сворачивать программу поддержки американской экономики более быстрыми темпами, чем это представлено в прогнозах.

Зайцева отметила, что такой процесс может привести к укреплению доллара и ослаблению условно рисковых валют. Вместе с тем аналитик считает, что для рубля есть и позитивные факторы.

Одним из них, по ее словам, можно считать проводимый Центробанком России курс на ужесточение кредитно-денежной политики в стране. Зайцева добавила, что курс рубля к доллару в ближайшие месяцы будет колебаться в пределах 72−74 рублей, а курс евро — в диапазоне 85,5−87,5 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября система межбанковских переводов SWIFT объявила, что российский рубль вышел в двадцатку самых популярных мировых валют и его доля в международных расчетах достигла 0,18%.