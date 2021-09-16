Улан-Удэ, 16 сентября, 2021, 07:16 — ИА Регнум. В Бурятии в 2020 году центральным водопроводом были снабжены 49,6% домохозяйств. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Бурятстата по итогам исследования.

Скриншот фото Владислава Шапши со страницы «ВКонтакте» Вода из крана

Всего было опрошено 432 домохозяйств, из которых 243 домохозяйств расположены в городской местности. 20,1% исследованных домохозяйств снабжены водопроводом из индивидуальной артезианской скважины, 6,2% — из колодца. Совсем отсутствиет водопровод в 24,1% домохозяйств.

«Качество воды, поступающей из наиболее доступного источника водоснабжения оценили, как хорошее 54,6% домохозяйств, удовлетворительное — 40,6%, плохое — 4,9%», — отметили в службе статистики.

Центральное горячее водоснабжение имеется лишь в 38% домов.