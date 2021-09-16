Чита, 16 сентября, 2021, 07:15 — ИА Регнум. В Забайкальском крае определены наблюдатели на выборы в Государственную Думу РФ. От краевой Общественной палаты была направлена 851 кандидатура. Об этом 16 сентября информирует пресс-служба правительства региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

«Прием заявлений кандидатов от наблюдателей начался с 27 июля. Затем заявления рассматривались, после чего состоялось решение Совета Общественной палаты Забайкалья о выдаче направлений гражданам, которые уже непосредственно стали наблюдателями.

И с этими направлениями они придут 17, 18 и 19 сентября на свои избирательные участки, которые мы определили вместе с ними в качестве места для наблюдения, предъявят паспорт, направление и начнут работать», — пояснила председатель Общественной палаты Забайкальского края Наталья Дроботушенко.

По её словам, списки наблюдателей направлены во все территориальные избирательные комиссии Забайкальского края, соответственно, там уже ждут появления конкретных наблюдателей.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 сентября в Забайкалье, будут выбирать не только депутатов Госдумы, но и часть депутатов законодательного собрания. Помимо этого в регионе пройдут 176 муниципальных кампаний по выборам в органы местного самоуправления.

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