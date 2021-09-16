Уфа, 16 сентября, 2021, 07:43 — ИА Регнум. Аукцион на приобретение в лизинг 120 автобусов провело министерство транспорта и дорожного хозяйства Башкирии. Об этом 15 сентября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Пресс-служба администрации Рязани Автобусы

Сообщается, что автобусы среднего класса производства «Павловского автобусного завода» будут распределены на востребованных маршрутах, которые обслуживают г. Уфу и Уфимскую агломерацию.

«Это позволит сократить интервал движения по маршрутам и повысить качество обслуживания пассажиров», — приводит пресс-служба слова министра транспорта и дорожного движения региона Александра Булушева.Отмечается, что новые автобусы обладают повышенной пассажировместимостью, оснащены USB-розетками для пассажиров, системой видеонаблюдения, навигационной системой ГЛОНАСС, электронной системой информирования пассажиров и автоматизированной системой мониторинга пассажиропотока. Окончательный расчет за автобусы, согласно проектам контрактов, планируется в 2025 году.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в 2020 году Башкирия приобрела 245 автобусов большой и средней вместимости, которые были переданы государственному перевозчику ГУП «Башавтотранс» для перевозки пассажиров на пригородных, городских и межмуниципальных маршрутах.