Улан-Удэ, 16 сентября, 2021, 07:07 — ИА Регнум. В Бурятии выступили против строительства предприятия по переработке опасных отходов в черте города Улан-Удэ. С обращением по этому поводу в соцсетях выступил министр спорта и молодёжной политики республики Вячеслав Дамдинцурунов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Токсичные отходы

«Я категорически против данного проекта. И обращаюсь лично к мэру города Улан-Удэ Игорю Шутенкову, депутатам городского совета, чтобы пересмотрели это решение», — отметил он.

По его мнению, подобное предприятие необходимо возводить вдали от населённых пунктов.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 15 сентября депутаты горсовета Улан-Удэ обсудили вопрос о выделении земельного участка инвестору под предприятие. Предварительно, предприятие расположится в микрорайоне Энергетик, за ТЭЦ-2.

Добавим также, что столица Бурятии регулярно входит в списки городов России с наиболее грязной атмосферой. Так, в 2020 году в Улан-Удэ среднегодовые концентрации пяти загрязняющих веществ превысили санитарно-гигиенические нормативы.

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