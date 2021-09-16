Томск, 16 сентября, 2021, 07:07 — ИА Регнум. Десять школьных автобусов вместимостью от 10 до 30 человек получит Томская область до конца 2021 года. Об этом ИА REGNUM сообщили 16 сентября в областной администрации.

Kaluga-gov.ru Школьный автобус

Автобусы направят в Зырянский, Колпашевский, Молчановский, Тегульдетский, Томский и Шегарский районы для перевозки школьников из отдалённых населённых пунктов к месту учебы.

Напомним, президент РФ Владимир Путин в апреле в послании Федеральному Собранию РФ поручил обновить парк школьных автобусов.

По информации начальника регионального департамента общего образования Ирины Грабцевич, школьный парк Томской области насчитывает 273 единицы автотранспорта.

Регион в 2022—2023 годах планирует получить от федерального центра 48 школьных автобусов.

Как сообщал ИА REGNUM, в Удмуртию до конца текущего года поступят 110 новых школьных автобусов.

Читайте также: В Удмуртию поступят 110 новых школьных автобусов до конца года