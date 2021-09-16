Якутск, 16 сентября, 2021, 07:09 — ИА Регнум. Генерального директора авиакомпании «Якутия» Владимира Горбунова попросили покинуть должность после констатации уймы нарушений, допущенных авиаперевозчиком. Заявление об увольнении он уже передал министру транспорта республики Владимиру Сивцеву, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 16 сентября в пресс-службе ведомства.

(сс) Anna Zvereva Самолет авиакомпании «Якутия»

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Главной причиной такого кадрового решения названо то, что руководство «Якутии» не может обеспечить бесперебойное авиасообщение для жителей республики. Ещё один повод — письмо Ространснадзора главе Якутии Айсену Николаеву с перечислением нарушений и недочётов в работе авиакомпании.

«На это есть объективные и субъективные причины. Выявленные нарушения исправимы, сейчас мы проводим активную работу по устранению замечаний», — прокомментировал Владимир Сивцев увольнение Владимира Горбунова.

Как сообщало ИА REGNUM, руководитель Ространснадзора России Виктор Басаргин в официальном письме предупредил главу Якутии Айсена Николаева, что летать самолётами авиакомпании «Якутия» небезопасно. Воздушные суда перевозчика могут подниматься в воздух, будучи неисправными, и работа персонала также оставляет желать лучшего. А своевременность вылетов воздушных судов «Якутии» из аэропорта Якутска в 2021 году составила менее 40%.