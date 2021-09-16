Оренбург, 16 сентября, 2021, 07:05 — ИА Регнум. Оренбургская область получит 20 новых машин скорой помощи и 76 школьных автобусов. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщает телеграм-канал инфо56.

Gubernator96.ru Автомобили службы скорой помощи

Транспорт поступит в сельские школы и медучреждения. В регионе общая протяженность школьных маршрутов составляет более 16 тысяч километров. Более 590 автобусов перевозят 11 066 детей. До 2044 года в области необходимо заменить свыше 250 единиц транспорта.

Стоит отметить, в 2018—2020 годы в Оренбуржье приобрело более 100 автобусов, в 2019 — 2020 годы медучреждения получили 108 новых автомобилей скорой помощи.

Добавим, обновить парк школьных автобусов и автомобилей скорой помощи до 2024 года ранее поручил президент России Владимир Путин.